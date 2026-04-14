Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин, сообщает РИА Новости.

В программе визита запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, перспективы контактов на разных уровнях, а также координацию действий на международной арене.

Особый акцент будет сделан на совместной работе в рамках ООН, БРИКС, ШОС, "Группы двадцати", АТЭС и других многосторонних форматов.

Также ожидается, что в ходе встречи министры проведут детальный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В ходе переговоров министр подчеркнул необходимость предотвращения нового вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Он акцентировал важность недопущения рецидива боевых действий.