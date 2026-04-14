Лавров в разговоре с главой МИД Ирана призвал не допустить новой конфронтации в регионе

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи 13 апреля подчеркнул необходимость предотвращения нового витка вооруженной конфронтации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Кроме того, Лавров акцентировал важность недопущения рецидива боевых действий.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позже стало известно, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. При этом американский лидер Дональд Трамп готов "обрушить ад" на Иран, если тот не захочет пойти на сделку.