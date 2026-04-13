13 апреля, 05:19

Политика

Трамп заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, вернется ли Иран за стол переговоров. Об этом он сообщил журналистам во время посещения авиабазы Эндрюс под Вашингтоном.

"Меня не волнует, вернутся они (за стол переговоров. – Прим. ред.) или нет. Если они не вернутся, меня это устроит", – сказал Трамп.

По его словам, Иран сейчас находится в крайне плохой форме и отчаянном положении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане в минувшие выходные. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

Переговоры делегаций США и Ирана продолжались 21 час в Исламабаде

