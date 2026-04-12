Вэнс заявил, что США и Иран не достигли договоренности

США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям в ходе переговоров в пакистанском Исламабаде. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам обсуждений.

"Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это – хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что мы не достигли договоренностей", – заявил он.

По его словам, Тегеран решил не принимать условия и "красные линии" Вашингтона, озвученные во время переговоров. В частности, американская сторона не увидела готовности Ирана отказаться от возможности разработки ядерного оружия.

Вэнс заключил, что США передали иранской стороне свои последние мирные предложения, и теперь решение остается за Тегераном.

"Мы уезжаем отсюда, оставляя очень простое предложение. Речь идет о методе понимания, который является нашим окончательным и наиболее выгодным (для Ирана. – Прим. ред.) предложением", – сказал он.

Переговоры США и Ирана стартовали днем 11 апреля. Американскую сторону в консультациях представляли Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Делегацию Ирана возглавлял председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Консультации продолжались на протяжении 14 часов, на них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе.

При этом изначально планировалось, что переговоры продлятся еще на один день, и новый раунд состоится в Исламабаде в воскресенье, 12 апреля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.