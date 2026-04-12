Al Jazeera: Пакистан предложил США и Ирану установить совместное патрулирование в Ормузе

Фото: ТАСС/AP/Altaf Qadri

Представители Пакистана во время переговоров США и Ирана в Исламабаде предложили установить совместное патрулирование судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Не уточняется, как именно стороны консультаций отреагировали на такое предложение. Издание также уточняет, что переговоры между США и Ираном "были прямыми, с участием Пакистана".

Переговоры США и Ирана стартовали днем 11 апреля. Американскую сторону в консультациях представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Делегацию Ирана возглавляет председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Обсуждения продолжались на протяжении 14 часов, однако по итогам между сторонами все равно осталось множество разногласий. Новый раунд переговоров пройдет 12 апреля.

В ночь на 8 апреля США приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.