МИД РФ призвал участников переговоров по Ирану избежать подрыва шанса на мир

Москва призвала участников переговоров по Ирану в Пакистане проявить ответственный подход и избежать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс на мир. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации на Ближнем Востоке.

"Сегодня открывается возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива. Большинство стран мира поддерживает этот процесс и рассчитывает на успех переговоров между США и Ираном, которые должны стартовать в Исламабаде при посредничестве наших пакистанских друзей", – отметило ведомство.

МИД выразил сожаление из-за того, что есть те, кто тормозит путь к миру, вольно или невольно создавая препятствия.

"В частности, те, кто развязал агрессию против Ирана, а теперь обвиняет его в проблемах, связанных с судоходством в Ормузском проливе, не должны затушевывать, как в действительности развивались события, и тот факт, что до 28 февраля эта важная водная артерия функционировала бесперебойно", – добавил МИД.

В настоящее время ключевой задачей МИД назвал устранение первопричин конфликта в регионе, то есть прекращение войны, начатой США и Израилем. В ведомстве подчеркнули, что военные действия нанесли ущерб странам Аравийского полуострова. Кроме того, атака США и Израиля на Иран стала причиной военных действий в ливано-израильской приграничной зоне и ракетно-бомбовых ударов по Ливану, которые также необходимо прекратить.

Министерство добавило, что Россия выступает за решение имеющихся между странами разногласий политико-дипломатическими способами. РФ готова тесно взаимодействовать с партнерами для содействия мирным усилиям и обеспечения стабилизации обстановки в Ближневосточном регионе.

Кроме того, МИД подтвердил актуальность российской инициативы о согласовании концепции безопасности в зоне Персидского залива через диалог между всеми прибрежными странами – арабскими государствами и Ираном – при участии и помощи внешних игроков, которые могут содействовать достижению честного и устойчивого баланса интересов.

США и Израиль обрушили удары на Иран в конце февраля текущего года. Ответной реакцией Тегерана послужили ракеты, выпущенные в сторону еврейского государства и американских баз в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

С первым предложением о перемирии президент США Дональд Трамп обратился в конце марта, предоставив Исламской Республике план из 15 пунктов. Американский лидер был уверен, что сделку удастся заключить в первых числах апреля, но Тегеран отверг инициативу.

В ответ Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь. На фоне этого со встречным призывом к обеим сторонам обратился премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, предложив прекратить военные действия на две недели для достижения "окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе".

Ознакомившись с данной инициативой, глава Белого дома объявил о приостановке ударов на вышеуказанный срок. Решение поддержал Израиль, а Тегеран согласился открыть Ормузский пролив.

Однако 8 апреля Израиль провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам "Хезболлы". В частности, военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана. В связи с этим Иран вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.

Позже стало известно, что переговоры между США и Ираном начнутся 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Трамп заявил, что если переговоры с Ираном закончатся неудачей, то Америка применит оружие. Глава Белого дома подчеркнул, что военные корабли Штатов уже оснащаются лучшими боеприпасами, которые превосходят то, что использовали США раньше.