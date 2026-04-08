Израиль поддержал решение Трампа о приостановке ударов по Ирану

Власти Израиля поддерживают решение американского президента Дональда Трампа о временной приостановке ударов по Ирану. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что Тель-Авив поддерживает двухнедельное перемирие при условии, что Тегеран немедленно откроет Ормузский пролив и прекратит обстрелы израильских и американских объектов в регионе.

Трамп отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня. Иран, в свою очередь, пообещал открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Власти Ирана также передали США свое мирное предложение из 10 пунктов. По данным СМИ, в него включены обязательство Вашингтона о ненападении, согласие на обогащение урана, отмена санкций, вывод американских войск из региона, выплата компенсаций Тегерану и прочее.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.