Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 06:42

Политика

Израиль поддержал решение Трампа о приостановке ударов по Ирану

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Власти Израиля поддерживают решение американского президента Дональда Трампа о временной приостановке ударов по Ирану. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что Тель-Авив поддерживает двухнедельное перемирие при условии, что Тегеран немедленно откроет Ормузский пролив и прекратит обстрелы израильских и американских объектов в регионе.

Трамп отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня. Иран, в свою очередь, пообещал открыть Ормузский пролив для безопасного судоходства.

Власти Ирана также передали США свое мирное предложение из 10 пунктов. По данным СМИ, в него включены обязательство Вашингтона о ненападении, согласие на обогащение урана, отмена санкций, вывод американских войск из региона, выплата компенсаций Тегерану и прочее.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика