08 апреля, 08:09

Водителей в Москве призвали не выезжать на летней резине из-за дождя и снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автомобилистов попросили не выезжать в город на летней резине из-за ожидаемого снега с дождем. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Вместо личного транспорта водителям предложили пересесть на общественный транспорт.

Автомобилистов также предупредили, что из-за непогоды вечером в среду, 8 апреля, возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД. Их призвали быть осторожнее на дорогах, в том числе не совершать резких маневров, держать дистанцию от впереди следующих машин и соблюдать скоростной режим.

Пик арктического вторжения со снегом и гололедицей ожидается в Москве в четверг, 9 апреля. В этот же день синоптики прогнозируют в Москве град. В среду температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

