Первая весенняя гроза возможна в Москве в конце апреля

Первая весенняя гроза в Москве может случиться в конце апреля. Такое предположение высказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.

Благоприятными условиями для этого метеоролог назвала резкую смену температуры, например с теплой на холодную. Однако в настоящее время данное атмосферное явление в мегаполисе невозможно из-за недостаточно высоких температурных значений.

"Безусловно, грозы бывают и в середине апреля, и даже зимой, но их вероятность очень мала", – добавила Паршина.

Ранее москвичей предупредили о морозах до минус 5 градусов, которые могут установиться к концу рабочей недели. Легкие заморозки в условиях ясной лунной погоды уже вернулись в столичный регион в утренние часы.

Самыми холодными днями на текущей неделе станут четверг и пятница, 9 и 10 апреля. Причем 9-го числа велика вероятность выпадения града, поскольку в этот день пройдет тот же холодный атмосферный фронт одного циклона, который наблюдался в столице в воскресенье, 5 апреля, и вызвал аналогичные осадки.

