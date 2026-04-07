Град может выпасть в Москве 9 апреля

Град может выпасть в Москве в четверг, 9 апреля. Об этом в беседе с РИА Новости заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она пояснила, что в этот день пройдет тот же холодный атмосферный фронт одного циклона, который наблюдался в столице в воскресенье, 5 апреля, и вызвал град.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец добавил, что во вторник, 7 апреля, в некоторых районах города может наблюдаться небольшой дождь. В целом погода будет облачной с редкими прояснениями.

"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона с центром над Нижним Новгородом", – написал он в своем телеграм-канале.

Синоптик добавил, что днем столбики термометров поднимутся до отметки 8–11 градусов выше нуля.

К концу рабочей недели в Москву могут прийти морозы до минус 5 градусов. По данным специалистов, легкие заморозки в условиях ясной лунной погоды уже вернулись в столичный регион в утренние часы.

При этом март этого года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Отклонение от климатической нормы составило плюс 5,5 градуса.

