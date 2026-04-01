Аномальная жара придет в российские регионы летом 2026 года

Аномальная жара придет в некоторые российские регионы летом 2026 года. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на прогноз Гидрометцентра.

"В июне средняя месячная температура превысит климатическую норму в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также на северо-западе Красноярского края и в Уральском федеральном округе. В Приморском крае и на Сахалине температура будет ниже, чем в июне 2025 года", – сообщили метеорологи.

Также, согласно прогнозу, в июле температура выше климатической нормы прогнозируется на востоке Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского и большей части Уральского федеральных округов.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что на Пасху, 12 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура в утренние часы составит плюс 4–8 градусов, а днем – 9–14 градусов. Также вечером не исключен небольшой дождь или морось.