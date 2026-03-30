Синоптик Ильин: облачная погода ожидается в Москве на Пасху

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве на Пасху, 12 апреля. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, температура в утренние часы составит плюс 4–8 градусов, а днем – 9–14 градусов. Также в первую половину дня осадков не ожидается, однако вечером не исключен небольшой дождь или морось.

Текущая же неделя, 30 марта – 5 апреля, будет теплой, добавил синоптик. В будние дни температура составит плюс 15–18 градусов, местами столбики термометров могут подняться до отметки плюс 20 градусов.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 апреля, жара немного спадет, до 8–13 градусов. При этом, отметил Ильин, на следующей неделе, 6–12 апреля, воздух снова прогреется до 14–19 градусов.

"На текущей неделе до середины – преимущественно без осадков, ночная температура – от 3 до 8 градусов. В пятницу возможны небольшие дожди", – сказал он.

Специалист добавил, что ранее прогнозировалось понижение ночной температуры до 1–4 градусов, что допускало осадки в смешанной фазе. Однако, согласно нынешним прогнозам, вероятность снега снижается.

Сейчас среднесуточная температура превышает климатическую норму на 6,8 градуса. На текущей неделе нормальные показатели составляют от 2,6 до 3,7 градуса. Май, по долгосрочным прогнозам, также ожидается достаточно теплым, заключил синоптик.

Ранее метеоролог Михаил Семенов сообщал, что в конце апреля в Москве и регионах Центральной России ожидается жаркая погода. В этот период температура днем поднимется почти до летних значений – 18–21 градус тепла.

На приближение теплового фронта к мегаполису также указали появлявшиеся в столичном небе перистые облака, сравнимые с "ангельскими крыльями", рассказывал ранее синоптик Анатолий Цыганков. Такое явление формируется на высоте 8–10 километров, где есть сильные воздушные потоки, но мало влаги.