Жаркая погода установится в Москве в конце апреля

Жаркая погода ожидается в Москве и регионах Центральной России уже в конце апреля. Такой прогноз дал метеоролог Михаил Семенов в беседе с News.ru.

В этот период температурные значения в светлое время суток, по словам синоптика, поднимутся почти до летних значений – 18–21 градус тепла.

"Во всяком случае, в дневное время в Москве можно будет ходить в футболках. Такой сценарий, естественно, очень радует", – обратил внимание Семенов.

Однако до наступления жары москвичей ждут периоды похолодания и обильных осадков, предупредил метеоролог. Причем, по его мнению, в апреле будут идти не только дожди, но и мокрый снег.

На приближение теплового фронта к мегаполису уже указали появившиеся в столичном небе перистые облака, сравнимые с "ангельскими крыльями", рассказывал ранее синоптик Анатолий Цыганков. Такое явление формируется на высоте 8–10 километров, где есть сильные воздушные потоки, но мало влаги.

Зачастую подобные облака говорят об изменениях погоды. Однако конкретно в этом случае речь идет о потеплении, так как при приближении теплового фронта облачность формируется сверху вниз.

