Синоптик Цыганков назвал фейком прогноз о снеге в Москве в начале апреля

Информация о возможном снеге в Москве в начале апреля является ложной. Такое мнение Агентству "Москва" высказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Синоптик объяснил, что на этот период у Гидрометцентра нет никаких прогнозов. В настоящее время сводки по погоде сформированы лишь до 1 апреля. В этот день ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 12–17 градусов.

"Дальше официальных прогнозов нет ни у нас, ни у зарубежных метеослужб. Поэтому сообщения о снеге в начале апреля можно считать фейками", – подчеркнул Цыганков.

При этом метеоролог в теории не исключил возможность появления снега в начале апреля. Он напомнил, что в прошлом году он выпал 6 апреля.

О том, что снег может вернуться в Москву перед Пасхой, сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, апрель будет теплым, но возвращение весенних холодов возможно во второй пентаде месяца.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что экстремальные погодные явления в Москве в будущем будут происходить чаще. Он обратил внимание, что за последнее десятилетие их количество возросло на 20–40%. К таким феноменам эксперт отнес в том числе сильные ливни.

