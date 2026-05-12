12 мая, 11:19

Происшествия

Открытое горение на складе с автозапчастями в Уссурийске ликвидировано

Фото: MAX/"МЧС Приморского края"

Открытое горение на складе с автозапчастями в Уссурийске потушено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Там уточнили, что на данный момент спасатели занимаются разборкой и проливкой конструкций. Огонь не распространился на соседние здания. Погибших и пострадавших нет.

О возгорании на складе автозапчастей в Уссурийске стало известно утром 12 мая. К прибытию огнеборцев пламя охватило также открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров. В тушении были задействованы 8 единиц техники и 31 специалист.

Ранее пожар произошел в складском корпусе мебельного предприятия в Ленинградской области. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 46 сотрудников МЧС и 19 единиц спецтехники.

происшествияпожаррегионы

