Открытое горение на складе с автозапчастями в Уссурийске ликвидировано

Открытое горение на складе с автозапчастями в Уссурийске потушено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Там уточнили, что на данный момент спасатели занимаются разборкой и проливкой конструкций. Огонь не распространился на соседние здания. Погибших и пострадавших нет.

О возгорании на складе автозапчастей в Уссурийске стало известно утром 12 мая. К прибытию огнеборцев пламя охватило также открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров. В тушении были задействованы 8 единиц техники и 31 специалист.

