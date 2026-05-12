Сергунина: фестиваль "Московская весна" посетили около 2 миллионов человек

В столице завершился фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы и Году единства народов России. Он проходил с 1 по 11 мая на 30 площадках в разных районах. Программа включала концерты, читки фронтовых стихов, театральные постановки, спортивные состязания, творческие и кулинарные занятия.

"На фестивале побывали около двух миллионов человек. Горожане и туристы осваивали азы народных ремесел и пробовали традиционные блюда многих регионов нашей страны, посещали выступления музыкальных и танцевальных ансамблей", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Юных гостей ждали мастер-классы. Они делали открытки для ветеранов Великой Отечественной войны, придумывали сюжеты видеозарисовок о дружбе. Кроме того, ребята учились лепить глиняные игрушки, высаживать пряные травы и корнеплоды, знакомились с особенностями гжельской, хохломской, уфтюжской и мезенской росписи.

В нескольких локациях проходили кулинарные уроки: участники готовили удмуртские перепечи с сырно-яичной начинкой, осетинский суп с курицей и овощами, архангельские козули, а еще макароны по-флотски, тушеный картофель с салом и зеленью.

Попробовать кулебяки, карельские пирожки-калитки, бурятские буузы и другие национальные блюда приглашали на Тверском бульваре – одной из главных площадок фестиваля. Здесь же можно было посмотреть выступления фольклорных ансамблей, присоединиться к танцевальным мастер-классам и народным играм.

В сценическую программу фестиваля вошли номера творческих коллективов из разных регионов нашей страны. Для детей подготовили театрализованные представления, такие как "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "Северная сказка" и "Алтайские сказания". Многие мероприятия приурочили к 9 Мая. В их числе музыкально-поэтическая постановка "Строки, опаленные войной", спектакль "Знамя Победы", концерты "Московская весна Победы: голоса поколений", "Великая Война – Великая Победа" и "Весна 45-го года".

На ярмарках в разных уголках города предлагали приобрести изделия ручной работы: украшения, свечи, кокошники, вязаные игрушки и не только.

12 июня на Красной площади пройдет фестиваль-марафон "Песни России". В нем примут участие 9 музыкальных коллективов и сольные артисты. Мероприятие направлено на популяризацию культурного наследия РФ и сохранение народных культурных традиций.