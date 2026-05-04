На ВДНХ пройдет научно-популярный фестиваль "Наука и мороженое"

В июне на ВДНХ состоится фестиваль "Наука и мороженое", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первые выходные следующего месяца, 5 и 7 июня, посвятят творчеству и креативному взгляду на привычное пространство выставки. С 12 по 14 июня все желающие смогут изучить территорию ВДНХ через науку, эксперименты и игры. Программа фестиваля и регистрация на мероприятия будут доступны на сайте выставки 12 мая. Вход бесплатный.

Фестиваль пройдет на 10 площадках. Среди них – центр "Космонавтика и авиация", Музей транспорта Москвы, павильон "Умный город" и другие объекты музейного города, а также уличные места ВДНХ.

Для участников подготовили встречи с учеными из Сколковского института науки и технологий, велопрогулку вместе с историком архитектуры, настольные игры со специалистами Дарвиновского музея, а также занятия по генной инженерии с биоинформатиком Михаилом Гельфандом и судебной медицине с судмедэкспертом Алексеем Решетуном.

На интерактивной выставке "Робостанция" состоится мастер-класс, в ходе которого гости построят собственную вертикальную машину Руба Голдберга из элементов конструктора, выберут оригинальный текстовый финал для своей конструкции и освоят работу с механическими, магнитными и электрическими узлами.

В павильоне "Умный город" для москвичей и гостей столицы проведут лекцию-шоу "Суперспособности: реальность или иллюзия" с участием врача-терапевта Алексея Водовозова. Специалист расскажет, какие суперспособности существуют с точки зрения науки, а какие являются выдумкой. Также иллюзионист Николай Фомушин покажет, как ловкость рук и знание психологии могут создать видимость настоящего чуда.

В Музее городского хозяйства Москвы пройдет научно-популярный квиз "Сдаем ЕГЭ" с участием основателя и главреда научно-популярного журнала "Кот Шредингера" Григория Тарасевича. Ведущие будут зачитывать вопросы, а потом вместе с участниками разбирать правильные ответы.

В свою очередь, доктор физико-математических наук Алексей Семихатов, художник Ростан Тавасиев и кандидат психологических наук Ольга Сварник примут участие в дискуссии "За гранью: наука, искусство, человек" в центре "Космонавтика и авиация". Они расскажут, где проходит граница известного, как человеческий мозг реагирует на попытки осознать ограниченность собственного существования и безграничность мира вокруг, а также как рождаются образы космоса.

В том же центре состоится занятие по хоровому пению, в котором будут участвовать хористы "Нескучного хора" из Санкт-Петербурга. Участники мастер-класса исполнят оригинальную композицию из знакомых песен.

В прошлом году за 3 дня фестиваль посетили более 3 тысяч человек. В 2026-м количество фестивальных дней увеличилось до 6, а число мероприятий – до 120. Новыми участниками фестиваля стали Российская ассоциация содействия науке, Московская школа фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, Школа дизайна НИУ ВШЭ и другие.

