28 апреля, 17:54

Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля "Русское поле"

Фото: пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей

Сергей Собянин поддержал проведение XV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле". Градоначальник подписал соответствующее постановление, передает портал мэра и правительства столицы.

В этом году фестиваль, посвященный Году единства народов России, состоится 22 августа. Площадкой мероприятия станет парк Победы на Поклонной горе.

Ожидается, что на фестивале выступят порядка 2 тысяч участников, а гостями будут не менее 150 тысяч человек. Площадка объединит людей, любящих историю своей страны, ее народное творчество и искусство.

Торжественная часть пройдет на главной сцене. На нее выйдут артисты, профессиональные и любительские хоровые и танцевальные коллективы. Зрители увидят в том числе концерт большого русского хора.

Всех гостей будут ждать на "Площади регионов". Там в специальных павильонах ремесленники и производители представят свои товары, а также проведут мастер-классы по изготовлению необычных предметов. А в "Модном ряду" можно будет увидеть дизайнерские русские и этнические костюмы.

Попробовать блюда из разных российских регионов посетители смогут на площадках "Национальная кухня" и "Сытный двор". Также в этот раз появится площадка "Поляна традиций", где пройдут интерактивные спектакли, основанные на обрядах и культуре разных народов страны.

Интересна будет гостям и площадка "Арт-квартал", предлагающая мастер-классы и развлечения. А локация "Поэтическая слобода" приглашает всех желающих на поэтический конкурс авторов и чтецов "Моя земля – мое слово".

Юные гости смогут посетить аттракционы и другие развлечения на площадке "Детские забавы". При этом интерактивную локацию "Поле славы" посвятят 85-летию начала контрнаступления советских войск в 1941 году.

Участники фестиваля смогут побороться за звания:

  • "Лучший хоровой коллектив";
  • "Лучший хореографический коллектив";
  • "Лучший вокально-хореографический коллектив";
  • "Лучший народный ансамбль";
  • "Лучший народный мастер";
  • "Лучший товаропроизводитель";
  • "Лучшая коллекция одежды".

Помимо этого, состоятся конкурс поэзии "Моя земля – мое слово" и конкурс народных обрядов "Сила традиций". Основные мероприятия будут транслироваться на официальном сайте фестиваля, в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на портале "Культура.рф".

Ранее Собянин сообщил, что с 30 мая по 12 июля в Москве пройдет десятый фестиваль циркового искусства "Идол". Там выступят 170 артистов из 12 стран, в том числе из Китая, КНДР, Мексики и Монголии. Их номера оценят жюри, журналисты и зрители.

