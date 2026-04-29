00:29

Захарова заявила, что РФ поддерживает политический диалог с США по Украине

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Россия не питает иллюзий относительно переговоров с США по Украине, но продолжает диалог. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Firstpost.

Дипломат отметила принципиальное изменение в подходе американской администрации к переговорам – готовность признавать жизненно важные интересы России вблизи ее границ.

По ее словам, российская сторона продолжает стремиться к выработке подлинно компромиссных решений. Захарова отметила, что именно такой настрой позволил лидерам двух стран ранее достичь определенных договоренностей, которые в политических кругах принято называть "духом Анкориджа", имея в виду взаимопонимание, достигнутое на переговорах на Аляске в 2025 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с Владимиром Путиным. Также он добавил, что продолжает общение и с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

