Захарова заявила, что РФ готова к совместной разработке и выпуску вооружения с Индией

Москва намерена наращивать военно-техническое сотрудничество с Нью-Дели и переходить от экспорта готовой продукции к совместным проектам. Об этом в интервью индийскому изданию Firstpost сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, поставки военной техники для всех видов индийских вооруженных сил осуществляются строго в согласованные сроки и по широкой номенклатуре.

В числе приоритетных направлений сотрудничества она назвала совместную разработку, лицензионный выпуск современных вооружений, а также модернизацию различных видов техники.

Ранее была достигнута договоренность о том, что Россия и Индия могут направлять на территорию друг друга до 3 тысяч военнослужащих. Также на территории принимающей стороны одновременно может находиться не более 5 военных кораблей и 10 военных воздушных судов направляющей стороны.