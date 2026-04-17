Страны БРИКС вышли на рекордную долю в глобальной экономике

Совокупная доля стран БРИКС в глобальном валовом внутреннем продукте по итогам 2025 года достигла беспрецедентной отметки в 39,2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что это максимальный показатель за всю историю существования объединения. За отчетный период экономический вес БРИКС увеличился на 0,5 процентного пункта. На этом фоне позиции "Большой семерки" (G7) продолжили ослабевать: доля группы в мировом ВВП впервые опустилась до 28,3%, потеряв за год аналогичные 0,5 процентного пункта.

Разрыв между двумя ключевыми мировыми объединениями достиг рекордного значения. Преимущество БРИКС над G7 выросло до 10,9 процентного пункта против 9,8 пункта годом ранее.

Основными драйверами роста внутри БРИКС остаются Китай с долей в 19,6% от глобального ВВП и Индия, обеспечивающая 8,2%. Россия замыкает тройку лидеров объединения с показателем в 3,4%. Значимый вклад также вносят Индонезия и Бразилия – по 2,4% каждая. Далее следуют Египет (1,1%), Иран (0,9%), ЮАР (0,5%), ОАЭ (0,45%) и Эфиопия (0,2%).

При этом в "Большой семерке" по-прежнему доминируют Соединенные Штаты (14,6% мирового ВВП). За ними с заметным отставанием располагаются Япония (3,3%) и Германия (2,9%). Доли Франции и Великобритании оцениваются примерно в 2,2%, Италии – в 1,9%, а Канады – в 1,1%.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил о высоком уровне развития отношений РФ и КНР. По его мнению, страны должны продолжать работать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения стран БРИКС.

Он добавил, что России и Китаю необходимо придерживаться стратегической решимости, доверять и поддерживать друг друга.