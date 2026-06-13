Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 19:01

Политика

Похороны бывшего верховного лидера Ирана пройдут с 4 по 9 июля

Фото: ТАСС/EPA/SHAHZAIB AKBER

Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи состоятся с 4 по 9 июля. Об этом сообщило гостелерадио IRIB.

Уточняется, что церемонию прощания проведут в Тегеранской молельне имама Хомейни.

Радио отметило, что прощание и похороны пройдут в нескольких городах страны. Основная церемония похорон будет организована в Тегеране 6 июля. На следующий день траурные мероприятия продолжатся в городе Кум.

"(9 июля. – Прим. ред.) – церемония похорон в священном Мешхеде и захоронение в мавзолее имама Резы", – говорится в сообщении.

Али Хаменеи погиб в ходе одного из ударов после начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.

Новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи. Позже появились сообщения о его ранении. МИД Исламской Республики заверял, что верховный лидер чувствовал себя хорошо.

Позднее СМИ раскрыли, что он получил легкое ранение ноги. Также журналисты указывали, что политику удалось выжить благодаря тому, что он вышел на улицу за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты.

В мае стало известно, что ранения Хаменеи практически зажили. В протокольной службе в канцелярии верховного лидера уточняли, что причин для беспокойства из-за состояния Хаменеи нет.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика