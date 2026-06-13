Похороны бывшего верховного лидера Ирана пройдут с 4 по 9 июля

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Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи состоятся с 4 по 9 июля. Об этом сообщило гостелерадио IRIB.

Уточняется, что церемонию прощания проведут в Тегеранской молельне имама Хомейни.

Радио отметило, что прощание и похороны пройдут в нескольких городах страны. Основная церемония похорон будет организована в Тегеране 6 июля. На следующий день траурные мероприятия продолжатся в городе Кум.

"(9 июля. – Прим. ред.) – церемония похорон в священном Мешхеде и захоронение в мавзолее имама Резы", – говорится в сообщении.

Али Хаменеи погиб в ходе одного из ударов после начавшейся полномасштабной военной операции Израиля и США против Ирана.

Новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи. Позже появились сообщения о его ранении. МИД Исламской Республики заверял, что верховный лидер чувствовал себя хорошо.

Позднее СМИ раскрыли, что он получил легкое ранение ноги. Также журналисты указывали, что политику удалось выжить благодаря тому, что он вышел на улицу за несколько минут до того, как по его дому были выпущены ракеты.

В мае стало известно, что ранения Хаменеи практически зажили. В протокольной службе в канцелярии верховного лидера уточняли, что причин для беспокойства из-за состояния Хаменеи нет.

