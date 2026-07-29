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29 июля, 12:33

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Адвокат Зернов заявил, что Дурова могут признать в РФ террористом и экстремистом

Дурова могут признать террористом и экстремистом в РФ

Фото: legion-media.com/Newscom

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут включить в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга из-за обвинений в содействии терроризму. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат Олег Зернов.

По словам эксперта, одним из оснований для включения в этот список является постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении соответствующего преступления. Поэтому Зернов предположил, что Дурова могут включить в перечень Росфинмониторинга уже в ближайшее время.

"В случае внесения в перечень денежные средства фигуранта этого списка подлежат блокировке финансовыми организациями", – добавил он.

В таком случае лицо сможет получать или расходовать зарплату, но на сумму не выше 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Также внесенное в перечень лицо может уплачивать налоги, штрафы и обязательства, возникшие до включения в перечень.

С февраля 2026 года Роскомнадзор замедляет работу платформы Telegram. С того же времени, по словам Дурова, расследуется уголовное дело о пособничестве терроризму.

29 июля основателю мессенджера предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности и начали процедуру объявления в международный розыск.

В ФСБ считают, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества. По данным СК РФ, украинские спецслужбы использовали один из популярных сервисов для знакомств в Telegram в целях вербовки граждан РФ.

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