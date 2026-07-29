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29 июля, 12:30

Мэр Москвы

Собянин: в Москве обнаружили фрагменты музыкальных инструментов XVII–XIX веков

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

В Москве во время археологических работ обнаружили фрагменты музыкальных инструментов XVII–XIX веков. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, в Китайгородском проезде археологи нашли железный варган XVIII–XIX веков. Это самозвучащий язычковый инструмент дугообразной формы, ромбовидный в сечении, с согнутым стержнем в виде подковы.

В свою очередь, на улице Солженицына обнаружили костяную флейту XVII–XVIII веков. Такие изделия обычно делали из глины и дерева. Флейты с XVI–XVII веков и до конца XIX века часто использовали в праздничном обиходе.

В Лужнецком проезде нашли фрагмент костяной флейты или дудочки начала XVII века. Инструмент выполнен из полой кости животного – это был самый простой способ изготовления. Также флейту делали из пустотелых растительных стеблей.

Редкую игрушку-свистульку XVII века в форме барашка из белой глины, покрытую зеленой поливой, обнаружили на Дружинниковской улице. Московские гончары обычно лепили такие свистульки в виде птичек и расписывали незатейливым узором.

По словам Собянина, эти артефакты являются подтверждением того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд Музея Москвы.

Всего с начала 2026 года в музейный фонд России поступило порядка 3 тысяч археологических находок, а за последние пять лет – свыше 50 тысяч.

Ранее сообщалось, что с начала года археологи Москвы нашли уже свыше 40 тысяч археологических предметов. При этом более 3 тысяч из них относятся к индивидуальным находкам. Подобные работы проходят в разных районах столицы, в том числе в Хамовниках, Замоскворечье, Таганском и Басманном районах.

Собянин рассказал об уникальных находках, сделанных при реставрации ВДНХ

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