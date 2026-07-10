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10 июля, 12:02

Общество

Более 40 тысяч артефактов обнаружили археологи в Москве с начала 2026 года

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

С начала года московские археологи обнаружили свыше 40 тысяч археологических предметов, из которых более 3 тысяч относятся к индивидуальным находкам. Раскопки идут на 100 площадках, более 30 из них уже находятся в активной стадии исследования. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Работы проходят в разных районах столицы, в том числе в Хамовниках, Замоскворечье, Таганском и Басманном районах. Общая площадь исследуемых территорий превышает 8 тысяч квадратных метров.

"Все они внимательно изучаются, реставрируются и в составе коллекций передаются в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Во время раскопок в Соймоновском проезде археологи нашли два ключа XVII века. Один из них – железный ключ от навесного замка. Его стержень выполнен в виде вытянутого полого цилиндра, а двусторонняя бородка частично сохранилась и дополнительно покрыта медной полоской. По мнению специалистов, такая конструкция говорит о высоком качестве изделия и его надежности.

Второй ключ того же периода отличается декоративным оформлением. Вероятно, он мог быть не только функциональным предметом, но и элементом костюма или знаком статуса владельца.

На улице Солженицына обнаружили латунный замочек XIX века, который, предположительно, использовали для шкатулки или небольшого шкафчика. На изделии сохранилось клеймо мастера "Варыпаев". Речь идет о Федоре Вырыпаеве – крестьянине графа Шереметева, который стал известным производителем сложных замков и запорных устройств. В 1843 году его работы получили публичную похвалу на выставке российских мануфактурных изделий в Москве.

Еще одна находка – металлическая печать XVIII века, обнаруженная на Дружинниковской улице. В то время документы закрепляли воском с помощью подобных привесных печатей, которые обычно носили на поясе.

Кроме того, археологи нашли и предметы, связанные с детскими играми. На Дружинниковской улице обнаружили белоглиняную свистульку XVI века в форме уточки. Такие игрушки были распространены на ярмарках, а их размеры могли различаться от 3,5 до 12 сантиметров.

Там же нашли оловянных солдатиков конца XIX – начала XX века. В дворянской среде подобные игрушки имели не только развлекательное значение, так как игры в военные баталии помогали детям знакомиться с армейским устройством.

Среди находок сезона – белоглиняные игрушечные коники XVI века и фигурка всадника XVIII–XIX веков, обнаруженные на улице Солженицына. Образ лошади на протяжении веков оставался одним из самых распространенных в московской культуре: животное было важной частью повседневной жизни и часто становилось основой для детских игрушек и декоративных изделий.

На территории музея-заповедника "Коломенское" специалисты обнаружили поливную фигурку головы барана XIX века. В XVIII–XIX веках небольшие изображения животных были популярным украшением интерьеров и встречались в домах как декоративные "фигурки" или "статуйки".

Также археологи нашли металлические пуговицы XVII–XVIII веков, ременные пряжки и застежки для верхней одежды. Некоторые пуговицы отличались сложным рельефом и эмалевым покрытием.

Среди украшений – перстни XIX века из цветного металла с рельефным орнаментом и женское монисто. Вставки в перстнях были сделаны из стеклянной массы, имитировавшей драгоценные материалы. Монисто в XIX веке носили преимущественно по особым случаям – на свадьбы, праздники и молебны. Найденное украшение пострадало от огня: часть элементов спеклась, поэтому сейчас оно требует длительной реставрации.

В Лужнецком и Соймоновском проездах археологи нашли белоглиняные горшки XVIII–XIX веков с внутренним поливным покрытием, а также целый чернолощеный кувшин XVII – начала XVIII столетия.

Горшки, по оценке специалистов, использовали для приготовления небольших объемов пищи. На них сохранились следы нагара, свидетельствующие о длительном использовании. Кувшин предназначался для хранения жидкостей и был изготовлен по особой технологии чернения: после обработки сосуд приобретал глубокий черный цвет и характерный металлический блеск.

В Старопанском переулке специалисты обнаружили 357 фрагментов печи – крупнейший найденный в этом сезоне комплекс изразцов такой цветовой гаммы. После восстановления археологи смогли представить ее внешний вид. Это была большая декоративная печь с нежно-зеленым узором, напоминающим листву.

Сейчас все найденные в 2026 году предметы проходят камеральную обработку. Сначала специалисты очищают их от загрязнений, грунта и солей, затем проводят реставрацию. С начала года удалось восстановить уже более тысячи артефактов.

После завершения работ находки передают в государственную часть Музейного фонда России. В этом году музейные коллекции уже пополнились 2265 предметами, найденными во время раскопок.

Ранее археологи сообщили, что за последние 15 лет в Москве обнаружили более 140 тысяч артефактов. Среди ключевых открытий – фрагменты керамики IV тысячелетия до нашей эры на Гоголевском бульваре и в Китайгородском проезде, бронзовые топоры и берестяная грамота XIV века в Зарядье, а также клады.

В 2015 году в Зарядье нашли около 43 тысяч серебряных монет (весом более 20 килограммов), в 2017-м – шахматную фигуру с монетами времен Ивана Грозного и клад из 41 монеты XVII века.

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