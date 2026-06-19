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19 июня, 15:43

Наука

Турция выдала разрешение на изучение предполагаемых обломков Ноева ковчега у горы Арарат

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Группа ученых из организации Noah's Ark Scans получила официальное разрешение от турецких властей на проведение неразрушающих исследований формации Дюрупинар – геологического образования возле горы Арарат, считающегося останками библейского ковчега. Об этом сообщает Daily Mail.

Лодкообразный холм протяженностью около 160 метров расположен на востоке Турции. Его очертания стали видны после землетрясения 1948 года. Сторонники библейской теории отмечают, что его размеры соответствуют описаниям из Книги Бытия, где длина ковчега указана в 300 локтей.

В рамках предстоящей экспедиции исследователи планируют использовать георадар, тепловизоры, неразрушающее бурение и подземный дрон для изучения аномалий.

Предыдущие сканирования обнаружили на глубине около шести метров угловатые структуры и пустоты, которые предварительно могут оказаться отсеками судна. Анализ почвы также показал повышенное содержание органики и калия, что может свидетельствовать о разложившейся древесине.

Представитель команды Лорен Витцке подчеркнула, что их работа станет не просто научным исследованием, а попыткой подтвердить теорию, которую ранее отвергала значительная часть научного сообщества. Исследования палуб планируется начать позже в этом году.

Ранее сообщалось, что школьнику удалось обнаружить драгоценный камень возрастом не менее 1,5 тысячи лет во время археологических раскопок в проклятой Иисусом деревне. Эксперты определили, что это редкая разновидность агата под названием николо.

Вероятно, камень когда-то использовался в дорогом украшении времен Римской или Византийской империи. Мероприятие проводилось в Древнем Коразиме, который, согласно библейскому преданию, Иисус проклял за отказ принять его учение.

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