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10 июля, 12:03

Происшествия

Более 1,3 тонны вина изъяли полицейские у пенсионера в Геленджике

Фото: МАХ/"Полиция Кубани"

Полицейские изъяли 1 303 литра вина у 77-летнего пенсионера в селе Береговом, расположенном в муниципальном образовании Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в доме мужчины найдена 21 тара с алкогольным напитком по 30 литров каждая, а также множество емкостей. В действиях кубанца усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний, связанных с производством и хранением продукции без маркировки и не отвечающей требованиям безопасности.

Ранее в двух московских ночных клубах прошли проверки, по итогам которых из незаконного оборота изъяли свыше 360 единиц алкоголя. Оба заведения работали без лицензий и документов на продукцию. В отношении владельцев клубов составили административные протоколы.

В Совфеде также призвали усилить контроль за реализацией спиртных напитков и проводить меры по снижению потребления алкоголя среди населения.

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