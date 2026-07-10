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10 июля, 11:57

Происшествия

Смерч повредил дома в Башкирии

Фото: vk.com/ruslangilyazetdinov

Смерч пронесся над селом Ургуново Учалинского района Башкирии. Он повредил трубы газопровода, электрические провода, снес крыши. Местные жители поделились в социальных сетях видео с места событий.

На кадрах можно рассмотреть, как стихийное бедствие движется к населенном пункту. В другом ролике видны сломанные трубы газопровода и оборванные электропровода. Авторы видео уточнили, что смерч коснулся только части села, в другой стороне Ургунова не наблюдалось ни дождя, ни ветра.

Администрация Учалинского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте" уточнила, что стихия повредила кровли, нарушила электроснабжение и частично газоснабжение населенного пункта. На месте работают глава администрации, также развернут оперативный штаб, привлечены все профильные службы. Аварийные бригады занимаются восстановлением инфраструктуры.

Ранее жителей Москвы предупредили о возможном появлении смерча 10 июля. Также в этот день ожидается дождь.

По данным Гидрометцентра РФ, погода в Московском регионе испортится после 15:00. Местами могут быть грозы.

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