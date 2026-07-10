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Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом, получивший название Foreign Tongues ("Иностранные языки" – Прим. ред.). Он поступил в продажу и стал доступен на основных стриминговых платформах.

Всего в альбом вошли 14 треков, их общая продолжительность – 1 час 2 минуты. Его продюсером стал Эндрю Уотт, а в записи приняли участие такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит и Чад Смит, а также Стив Уинвуд. Судя по отзывам критиков, альбом может 15-й раз в истории группы возглавить чарт лучших альбомов в Великобритании.

В частности, отмечается тот факт, что The Rolling Stones делают музыку, которая звучит как фирменный продукт коллектива, несмотря на синтез разных направлений. Журнал Rolling Stone указал на "неизменную верность" группы блюзу, ритм-н-блюзу и раннему рок-н-роллу.

The Times добавила, что группа снова доказала, что не ограничивает себя рамками одного жанра или стиля.

Official Charts Company, отвечающая за составление и публикацию музыкальных чартов в Великобритании, заметила, что группа заряжает дерзостью, напором и рок-н-роллом стадионного масштаба, при этом "подмигивая слушателю".

Обозреватель The Guardian, однако, отметил, что новая пластинка "не дотягивает" до легендарной серии альбомов, но это можно назвать "выдающейся работой", учитывая возраст музыкантов – солисту Мику Джаггеру и гитаристу Киту Ричардсу 82 года, а гитаристу Ронни Вуду – 79 лет.

Обложку альбома создал художник Натаниэль Мэри Куинн, который известен тем, что составляет портреты в стиле коллажа с изуродованными лицами. В этом виде он соединил участников коллектива.

Ранее 67-летняя певица Мадонна представила новый студийный альбом под названием Confessions II. В него вошло 16 композиций, включая ранее выпущенные синглы I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love.

