Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 17:40

Шоу-бизнес

"Руки Вверх" выпустят новый альбом впервые за 14 лет

Фото: ТАСС/URA.RU/Руслан Яроцкий

Группа "Руки Вверх" впервые за 14 лет выпустит новый альбом, рассказал лидер коллектива Сергей Жуков в ходе пресс-конференции.

Сборник получил название "Врубай на полную". Жуков отметил, что очень трогательно относится к каждой композиции и мог бы выпустить альбом "уже очень давно", однако "порой для этого нужно 14 лет".

"15 новых песен, никаких ремейков, ремиксов, переделок, ни перепевов, ни дуэтов. Абсолютно новые песни", – указал музыкант.

Он добавил, что обложка и название альбома являются оммажем к ранним сборникам – "Сделай погромче" и "Сделай еще громче". При этом в этот раз выпускать альбом планируется не только в цифровом формате, но также на аудиокассетах и дисках.

"Где вы будете слушать, я не знаю. Но это сподвигнет пойти в гараж, достать старую магнитолу и так далее. Понятно, что через секунду это будет в цифровом виде в сети, но вот крафтовость – в кассетах. И мы абсолютно уверены, что все до единого наши слушатели, фанаты и так далее, безусловно, захотят себе эту кассету", – указал артист.

Еще одной особенностью альбома будет то, что его цифровую версию планируют выпускать отдельными синглами. Каждую пятницу, начиная с 22 мая, будет выходить новая композиция, вплоть до концерта группы в Лужниках, где будут открыты "еще 7–8 новых песен".

Жуков подчеркнул, что "Руки Вверх" может ничего не доказывать и "не рваться в чарты". Кроме того, на новый трек "Сияние" уже снят клип, в нем приняли участие более 300 человек.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о выпуске альбома "Песни и романсы". В него вошли произведения его матери Светланы Фадеевой, скончавшейся в январе на 80-м году жизни.

Пластинка состоит из композиций, которые женщина особенно любила, исполняла дома или на семейных торжествах, в кругу родных и близких. Продюсер подчеркнул, что для него каждая из них ассоциируется с родным голосом матери, теплом и жизненной энергией.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика