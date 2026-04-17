Баста и Гуф выпустили совместный альбом спустя 15 лет

Рэперы Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) выпустили совместный альбом спустя 15 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе творческого объединения Gaz.

Вакуленко отметил, что хотел создать "сырую, трогательную картину", из-за чего ему пришлось "перестраивать руку", потому что по звуку "все сдвинулось".

"<...> а хотелось получить наш самобытный первоальбомный звук, длинные треки и передать ощущение дружбы, братства – одного из главных ощущений моей жизни", – отметил музыкант.

Представители объединения назвали второй совместный релиз артистов "разговором спустя годы" и продолжением работы, которая изменила жанр. Долматов, в свою очередь, признался, что они делали "как делали". Кроме того, в альбоме нет "никаких отклонений".

"Чаще всего Вася присылал куплет, и я уже под него подстраивался", – объяснил рэпер.

За 17 часов с момента релиза альбом прослушали более 2,5 миллиона раз на музыкальной площадке "VK Музыка". На платформе "Яндекс Музыка" он собрал около 120 тысяч лайков за 12 часов.

Кроме того, трек "Из песни слов не выкинешь" занял в чарте площадки первое место, а в топ-10 попали 4 композиции. В топ-20, в свою очередь, вошли 9 песен.

Ранее в Ростове-на-Дону стартовали съемки биографического фильма "Баста. Начало игры", посвященного становлению музыканта. Съемки проходят в местах, знаковых для карьеры рэпера. Например, в кадре появится поезд, на котором Вакуленко в 1999 году гастролировал по югу России вместе с командой, а в Доме культуры "Энергетик" воссоздали клуб "Команчерро", где проходили первые выступления.

