Собянин сообщил об отражении атаки уже 23 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один дрон, который утром в субботу, 6 июня, летел на столицу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы.

Атака беспилотников на Москву начала фиксироваться утром 5 июня. К текущему моменту уничтожено 23 дрона.

Ранее Собянин поблагодарил Минобороны РФ и российскую армию за высочайшую эффективность системы ПВО в Москве при отражении атак БПЛА. По словам мэра, оборонное ведомство и Вооруженные силы РФ ответственно подходят к своей работе.

