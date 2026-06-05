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05 июня, 14:27

Мэр Москвы

Собянин поблагодарил Минобороны за высочайшую эффективность ПВО

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК поблагодарил Минобороны и Вооруженные силы РФ за высочайшую эффективность системы противовоздушной обороны (ПВО) в Москве при отражении атак БПЛА.

По словам мэра Москвы, Минобороны и Вооруженные силы РФ ответственно подходят к своей работе. Собянин отметил, что столичные власти принимают меры для повышения эффективности оборонного ведомства и российской армии в вопросе отражения атак БПЛА.

"Будем бороться дальше", – добавил градоначальник.

Он также указал, что количество дронов, пролетевших через систему ПВО в Москве, составило не более тысячной процента. Мэр добавил, что данные атаки не влияют на работу городских служб, которые продолжают свою деятельность в штатном режиме.

"Конечно, во время атак беспилотников они начинают работать уже в другом режиме, повышенном режиме", – уточнил Собянин.

Кроме того, мэр рассказал, что в случаях, когда происходят какие-то ЧП, их последствия ликвидируются максимально быстро, а пострадавшим оказывается помощь.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что Украина будет наказана за усиление ударов по городам России как военным, так и судебно-правовым путем. Дипломат напомнил, что РФ открыта к переговорному процессу.

Однако, по словам Мирошника, это не отменяет ответственности Украины за военные преступления против граждан. Посол отметил, что у Москвы есть два варианта ответа: удары вооруженных сил по военной инфраструктуре Украины и наказание военных преступников ВСУ по букве закона.

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