05 июня, 13:17Мэр Москвы
Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО перехватили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы в пятницу, 5 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Он уточнил, что на место падения фрагментов дрона прибыли экстренные службы.
Беспилотники начали атаковать столицу утром 5 июня. Первый дрон был уничтожен примерно в 05:24 по московскому времени. По последним данным, на подлете к городу ликвидированы уже 7 БПЛА.
Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Жуковский и Домодедово были введены временные ограничения. Внуково принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.