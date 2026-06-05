Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы в пятницу, 5 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Он уточнил, что на место падения фрагментов дрона прибыли экстренные службы.

Беспилотники начали атаковать столицу утром 5 июня. Первый дрон был уничтожен примерно в 05:24 по московскому времени. По последним данным, на подлете к городу ликвидированы уже 7 БПЛА.

Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Жуковский и Домодедово были введены временные ограничения. Внуково принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.

