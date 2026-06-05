05 июня, 07:11Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: Агентство "Москва"
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации.
Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения действуют в столичном аэропорту Домодедово. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Кроме того, аэровокзал Внуково принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.
Ограничения связаны с атакой беспилотников на Москву, которая началась рано утром в пятницу, 5 июня. На подлете к городу уничтожены два беспилотника, на месте падения обломков работают экстренные службы, уточнял Сергей Собянин.