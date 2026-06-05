Собянин: еще один летевший к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы в своем канале.

Ранее подразделения ПВО ликвидировали еще один дрон на подлете к Москве. Общее количество сбитых вражеских объектов достигло двух.

Временные ограничения на полеты введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.