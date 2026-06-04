Один человек погиб и трое ранены после атаки БПЛА на поезд в Крыму

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Один человек погиб и трое получили ранения после атаки украинского БПЛА на пригородный поезд, который следовал из Азовского в Керчь. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в мессенджере MAX.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Аксенов заверил, что власти окажут необходимую помощь и поддержку.

"Экстренные оперативные службы – на месте. <...> Просьба доверять только официальным источникам информации", – добавил глава региона.

Ранее три человека погибли и семеро получили травмы после украинского удара по нежилым объектам в Симферополе. После случившегося крымская прокуратура организовала горячую линию для оказания помощи горожанам. Ведомство также сотрудничает с другими службами для обеспечения оперативной ликвидации последствий атаки.