Силы ПВО сбили 272 украинских беспилотника за ночь над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 4 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 272 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

Дежурные силы работали с 20:00 3 июня до 07:00 4 июня. Атаки БПЛА были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тамбовской областей, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В результате удара ВСУ по нежилым объектам в Симферополе погибли 3 человека, еще 7 получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным погибших и пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.

Кроме того, мирный житель погиб при атаке FPV-дрона в селе Козинка Белгородской области. В Брянской области в городе Почепе дрон ВСУ ударил по специализированному транспорту энергокомпании. В результате погиб машинист автокрана, еще один сотрудник ранен.