Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 15:30

Политика

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Фото: ТАСС/APA Images via ZUMA Press Wire

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с поста начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил на эту должность нового человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указы, опубликованные на сайте украинского лидера.

В документах говорится, что место Гнатова занял генерал-майор Игорь Скибюк. Ранее он работал на посту заместителя начальника Генштаба ВСУ.

До этого Зеленский назначил новым главнокомандующим украинской армией Михаила Драпатого. Тот до этого занимал должность командующего объединенными силами ВСУ. Ранее на посту главкома ВСУ находился Александр Сырский.

Украинские власти вступили в период политической дестабилизации, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне кадровых перестановок в командовании армии Украины. В то же время, по мнению представителя Кремля, назначение нового главкома вряд ли как-то изменит ситуацию на фронте.

Читайте также


политиказа рубежомВладимир Зеленский

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика