Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Фото: ТАСС/APA Images via ZUMA Press Wire

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с поста начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил на эту должность нового человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указы, опубликованные на сайте украинского лидера.

В документах говорится, что место Гнатова занял генерал-майор Игорь Скибюк. Ранее он работал на посту заместителя начальника Генштаба ВСУ.

До этого Зеленский назначил новым главнокомандующим украинской армией Михаила Драпатого. Тот до этого занимал должность командующего объединенными силами ВСУ. Ранее на посту главкома ВСУ находился Александр Сырский.

Украинские власти вступили в период политической дестабилизации, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне кадровых перестановок в командовании армии Украины. В то же время, по мнению представителя Кремля, назначение нового главкома вряд ли как-то изменит ситуацию на фронте.

