Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 12:56

Происшествия

В Нижнем Новгороде полицейский спас увязшую в болоте пенсионерку

Фото: vk.ru/news_mvdnn

В Нижнем Новгороде участковый уполномоченный вытащил из трясины 69-летнюю женщину, страдающую деменцией. Об этом рассказали в управлении МВД по региону.

В среду, 22 июля, в дежурную часть поступило заявление от родственников жительницы Московского района. Заявительница рассказала, что пожилая женщина ушла из дома 21-го числа и не вернулась. Близкие пояснили, что пенсионерка страдает деменцией. Полицейские немедленно начали поиски.

Вечером того же дня в ходе розыска участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк услышали отклик на свои призывы и обнаружили пропавшую. Женщина находилась в болоте, застряв по грудь в трясине.

Семенюков, сняв куртку, зашел в воду и спас женщину, затем на руках доставил ее в безопасное место. Благодаря своевременной помощи пенсионерку передали родственникам.

Ранее спасатели вывели из леса в Подмосковье заблудившуюся пожилую женщину. Они связались с ней по телефону и попросили оставаться на месте. Чтобы найти ее, спасателям потребовалось несколько часов.

Читайте также


происшествиярегионы

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика