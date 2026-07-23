В Нижнем Новгороде полицейский спас увязшую в болоте пенсионерку

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В Нижнем Новгороде участковый уполномоченный вытащил из трясины 69-летнюю женщину, страдающую деменцией. Об этом рассказали в управлении МВД по региону.

В среду, 22 июля, в дежурную часть поступило заявление от родственников жительницы Московского района. Заявительница рассказала, что пожилая женщина ушла из дома 21-го числа и не вернулась. Близкие пояснили, что пенсионерка страдает деменцией. Полицейские немедленно начали поиски.

Вечером того же дня в ходе розыска участковый уполномоченный Богдан Семенюков и старший дознаватель Алена Бондарюк услышали отклик на свои призывы и обнаружили пропавшую. Женщина находилась в болоте, застряв по грудь в трясине.

Семенюков, сняв куртку, зашел в воду и спас женщину, затем на руках доставил ее в безопасное место. Благодаря своевременной помощи пенсионерку передали родственникам.

Ранее спасатели вывели из леса в Подмосковье заблудившуюся пожилую женщину. Они связались с ней по телефону и попросили оставаться на месте. Чтобы найти ее, спасателям потребовалось несколько часов.