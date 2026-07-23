Рубио заявил, что США не меняли позицию по вооружениям для Киева

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Вашингтон не пересматривал подход к продаже вооружений Украине, сообщил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Маниле.

"В этом плане наша политика не изменилась", – цитирует его Life.ru.

По словам политика, Штаты продолжают участвовать в программе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия за счет средств европейских государств.

Ранее Рубио провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Глава российского ведомства довел до американского госсекретаря информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине.

Сам Рубио говорил, что для завершения конфликта на Украине потребуются новые предложения и концепции.

