Фото: ТАСС/Presidential Office of Ukraine

Отставка бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского говорит о готовности украинского президента Владимира Зеленского сдаться при верном давлении. Об этом сообщает RT со ссылкой на корреспондента телеканала Welt Кристофа Ваннера.

"И друзья, и враги здесь, на Украине, это видят", – сказал Ваннер, находящийся в Киеве.

Об отставке Сырского стало известно 21 июля. Новым главнокомандующим украинской армии стал Михаил Драпатый.

На этом фоне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские власти вступили в период политической дестабилизации. При этом он отметил, что назначение нового главкома вряд ли как-то изменит ситуацию на фронте.