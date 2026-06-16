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16 июня, 12:35

Происшествия

В Подмосковье спасли заблудившуюся пенсионерку в лесу

Фото: mospas.mosreg.ru

Спасатели вывели из подмосковного леса заблудившуюся пенсионерку. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

Вечером 15 июня в единую службу экстренных вызовов "Система-112" позвонил родственник 79-летней женщины, который заявил, что пенсионерка отправилась на прогулку по лесу рядом с поселком Шувое в Егорьевске и не вернулась домой.

Спасатели связались с женщиной по мобильному телефону и попросили ее оставаться на месте. После этого они стали исследовать территорию, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. Поиски осложнялись темным временем суток и дождем.

В результате спасателям потребовалось несколько часов, чтобы найти пенсионерку. Они привезли ее домой. Медпомощь женщине не понадобилась.

Ранее трое жителей Иркутской области отправились за черемшой и почти на пять суток застряли в тайге без еды. Оказалось, что в пути они налетели на моторной лодке на утонувшее дерево и упали в воду.

Поисковая группа прочесывала акваторию на лодке, когда полицейские почувствовали запах костра. Двигаясь на дым, они и нашли пропавших. Сейчас все трое вернулись домой.

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