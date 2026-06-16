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16 июня, 09:14

Происшествия

В Петрозаводске пропали две сестры в возрасте 7 и 12 лет

Фото: vk.com/mvd10

Две сестры в возрасте 7 и 12 лет пропали в Петрозаводске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Карелия.

По данным ведомства, девочки вечером 15 июня ушли из дома, но до сих пор об их местоположении ничего неизвестно. В последний раз несовершеннолетних видели в тот же день в компании детей на карьере, который находится в микрорайоне Ключевая.

Одна из девочек была в кепке с ушками и в желтой футболке. Также у нее была сумка белого цвета. Второй ребенок был одет в джинсовую светло-синюю кепку (козырек розового цвета, а спереди надпись Sport), черную кофту и светло-голубые джинсы. При себе у нее тоже была сумка, но желтого цвета с белым ремнем.

Всех, у кого есть какие-либо сведения о местонахождении девочек, попросили позвонить полиции по номеру телефона +7 (911) 402-49-26 или 8 (921) 455-28-85.

Ранее в поселке Снежном Челябинской области спасатели и полиция искали 13-летнего мальчика, пропавшего во время выпаса скота. Отец ненадолго отлучился, а когда вернулся, ребенка уже не было на месте. На следующий день подростка заметили во дворе его же дома и передали родным.

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