В Иркутской области трое сборщиков черемши провели в тайге без еды почти пять суток

Фото: vk.com/police38

Трое жителей Иркутской области отправились за черемшой и почти на пять суток застряли в тайге без еды. Обнаружить их удалось благодаря запаху костра, сообщает ГУ МВД по региону.

Мужчины отправились на сбор растения 6 июня. Они поплыли на моторной лодке вверх по реке Киренга до устья реки Моголи, что примерно в 90 километрах от города. В пути они налетели на утонувшее дерево и упали в воду. С собой у них не было продуктов, и все дни в лесу им пришлось обходиться без пищи.

Поисковая группа прочесывала акваторию на лодке, когда полицейские почувствовали запах костра. Двигаясь на дым, они и нашли пропавших. Сейчас все трое вернулись домой.

Ранее в поселке Снежном Челябинской области спасатели и полиция разыскивали 13-летнего мальчика, пропавшего во время выпаса скота. Отец ненадолго отлучился, а когда вернулся, ребенка на месте уже не было. На следующий день подростка обнаружили во дворе собственного дома и передали родственникам.