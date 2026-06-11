В Челябинской области целый день искали ребенка, который спрятался у себя во дворе

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В поселке Снежном Челябинской области спасатели и полиция разыскивали 13-летнего мальчика, пропавшего во время выпаса скота. Оказалось, что он прятался во дворе дома, сообщила поисково-спасательная служба Челябинской области.

Сообщается, что отец ненадолго отлучился, а когда вернулся, ребенка на месте уже не было. К поискам подключились сотрудники спасательного отряда и правоохранители. На следующий день подростка обнаружили во дворе дома и передали родственникам.

Ранее пропавшего студента из Ялты нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма. Тело молодого человека обнаружили на восьмые сутки поисков. О его исчезновении стало известно 25 мая.

По записям с камер видеонаблюдения он направлялся в лес. В поисках участвовали волонтеры из Москвы и Краснодарского края, при этом работу которых осложняли неблагоприятная погода и сложный горный рельеф.