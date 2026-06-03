Пропавшего в горах Крыма студента нашли мертвым

Фото: vk.com/poisk_krym

Пропавшего студента из Ялты нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова.

Она добавила, что тело молодого человека было обнаружено на восьмые сутки в зоне поисков.

О пропаже студента в горах Крыма стало известно 25 мая. Согласно записям с камер видеонаблюдения, он направлялся в лес.

В поисках участвовали волонтеры из Москвы и Краснодарского края. Их работу осложняли неблагоприятные погодные условия и сложный рельеф.

