01 июня, 19:00

Происшествия

СК назвал утопление возможной причиной смерти двух сапбордистов в Омской области

Фото: omsk.sledcom.ru

Найденные мертвыми мужчина и женщина в Омске, вероятнее всего, утонули в момент плавания на сапбордах. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

В СК добавили, что точные причины смерти будут озвучены после окончания судебно-медицинской экспертизы.

Мужчина и женщина 25 мая ушли кататься на сапбордах по реке Иртыш и не вернулись. Заявление об их пропаже поступило в правоохранительные органы 27 мая. Брат местной жительницы говорил, что в планах у нее и мужчины заплыв с ночевкой не значился.

Тело женщины обнаружили 30 мая в затоне, рядом с ней находились два сапборда. Труп ее спутника нашли на берегу Иртыша 1 июня. Обстоятельства случившегося выясняются.

