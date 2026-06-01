01 июня, 18:33

Политика

Представителя Литвы вызвали в МИД РФ из-за планов ликвидации захоронения советских солдат

Временную поверенную в делах Литвы в Москве Йоланте Тубайте вызвали в министерство иностранных дел РФ из-за планов литовских властей по ликвидации захоронения советских бойцов. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

"<...> заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в городе Вевис захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов", – заявили в МИД.

Представители ведомства подчеркнули, что российская сторона уже выражала протест 30 апреля 2026 года в связи "с аналогичными аморальными действиями Вильнюса в отношении захоронения" в центре города Шяуляй. Представители министерства подчеркнули, что кампания по осквернению останков погибших солдат в Литве продолжается.

Тубайте в МИД напомнили, что повреждение, осквернение или уничтожение воинских захоронений, в том числе находящихся за границей, уголовно наказуемо в России.

"Все лица, несущие за это персональную ответственность, в Москве хорошо известны", – заключили в ведомстве.

Ранее МИД РФ сообщало, что Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за текущей политики стран Прибалтики относительно русскоязычного населения. Ведомство отметило, что в последние годы в Эстонии, Латвии и Литве произошел всплеск русофобии, который культивируется на государственном уровне.

