Путин назвал Китай и Россию естественными партнерами

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал Китай и Россию естественными партнерами.

Президент РФ напомнил, что страны являются соседями с огромной общей границей. По его словам, на протяжении веков у России и Китая формировалась система принципов взаимовыгодных отношений.

Глава государства также прокомментировал заявления о том, что российская сторона якобы поменяла свою политику и сделала "разворот в сторону Азии", особенно на фоне спецоперации, проводимой на Украине. Лидер России опроверг это утверждение. Он напомнил, что договор, который лежит в основе взаимодействия с Китаем и является базой для достижения определенных результатов, был подписан еще в 2001 году.

"По разным статистикам, где-то под 250 миллиардов долларов оборот у нас торговый. Диверсификация происходит мощная", – добавил Путин, говоря о результатах взаимодействия с Китаем.

Он также обратил внимание на активное и быстрое развитие Китая. По его словам, эта страна занимает все большую нишу в мировой экономике и политике, а также в международных делах в целом.

Кроме того, президент РФ указал, что между странами сложились доверительные отношения. Прежде всего, как заявил Путин, российская сторона руководствуется национальными интересами, которые совпадают с интересами КНР. Личные отношения, по мнению главы государства, являются хорошей базой для достижения новых рубежей.

"Поэтому я считаю, что у нас созданы хорошие предпосылки для развития взаимодействия с Китаем", – отметил российский лидер.

В контексте этой темы президент РФ заявил, что дружба с Китаем не направлена против кого-то.

"Это не связано с текущими, привлекающими внимание весь мир событиями, в том числе на украинском направлении или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем <...> в интересах друг друга", – добавил Путин.

Помимо этого, российский лидер ответил на вопрос, который связан с тем, что председатель КНР Си Цзиньпин и Путин называют друг друга друзьями. По словам главы государства, это не фигура речи. Он указал, что у них с китайским лидером сложились доверительные отношения.

Российский лидер также рассказал, что Москва и Пекин продолжают военное сотрудничество. По его словам, взаимодействие в этой области является традиционным для государств и не связано с нынешними событиями в международном пространстве.

"Мы всегда сотрудничали, не в последние пять лет, а всегда сотрудничали в военной отрасли и продолжаем это взаимодействие так, как это было и раньше. Ничего нового в этом смысле не произошло, это просто традиция наших отношений", – обратил внимание Путин.

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что в скором времени РФ и Китай порадуют мировую энергетику новыми договоренностями в этой сфере.

ПМЭФ продлится до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Ранее стороны продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, РФ и КНР подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала.

Помимо этого, стороны заключили несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений. В частности, были подписаны документы об укреплении взаимодействия в области атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и иных сферах. В общей сложности российская и китайская делегации завизировали 20 документов, из которых некоторые соглашения были заключены лидерами двух стран.

